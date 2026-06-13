Thomas Hummel (Hainaer SV/Vorstand und Schiedsrichter-Ansetzer im KFA Südthüringen): Viele reagieren beim Abschneiden der deutschen Mannschaft wieder typisch deutsch und eher pessimistisch. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre kann ich diese Skepsis zwar nachvollziehen, trotzdem sehe ich die Situation deutlich positiver. Ich traue der Mannschaft einiges zu und halte sogar den WM-Titel für möglich. Deutschland hat bei großen Turnieren schon oft bewiesen, dass es über sich hinauswachsen kann. Für mich ist die DFB-Auswahl nach wie vor eine echte Turniermannschaft, die gerade unter Druck ihre besten Leistungen zeigt.