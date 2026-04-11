Nach dem Viertelfinal-Hinspielsieg der Bayern-Kicker bei Real Madrid stellt sich die Frage: Welche Chancen haben die Münchner, die Champions-League zu gewinnen?
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Redaktion 11.04.2026 - 12:05 Uhr
Nach dem Viertelfinal-Hinspielsieg der Bayern-Kicker bei Real Madrid stellt sich die Frage: Welche Chancen haben die Münchner, die Champions-League zu gewinnen?
Nach dem Viertelfinal-Hinspielsieg der Bayern-Kicker bei Real Madrid stellt sich die Frage: Welche Chancen haben die Münchner, die Champions-League zu gewinnen?