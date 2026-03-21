Tobias Fuchs (WSV Brotterode): Für uns, den WSV Brotterode, war es eine sehr gute Saison. Die Werner-Lesser-Skiarena war ab Weihnachten zwei Monate lang durchgehend präpariert und unzählige Kinder aus unserem Verein, aber auch aus den Vereinen und Schulen der ganzen Region, haben hier trainiert. Thüringer Schülercup, Continental Cup, Skischultage, Eishockeyspiel, Hornschlittenrennen... alles konnte stattfinden. Auch der Skilift hatte an 18 Tagen geöffnet und die Loipen rund um Brotterode waren gut präpariert. Somit war der Nachwuchs- und Breitensport an sehr vielen Tagen möglich. Wir sind höchst zufrieden.