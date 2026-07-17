Dietmar Scheibe (Meiningen): Es kommt immer darauf an, welchen Charakter dieser Grand Depart und die folgenden Etappen haben sollen. Ich wäre für ein Auftaktzeitfahren in Berlin und dann Etappen mit hügeligem Terrain, ohne gleich in die Vollen zu gehen, was die Höhenmeter angeht. Für Thüringen kann ich mir durchaus eine Etappe vorstellen, in der auch Anstiege im Thüringer Wald eingebunden sind. Ziel sollte aber die Landeshauptstadt Erfurt sein. Fakt ist, dass wir organisatorisch in Thüringen für eine Touretappe sehr gut aufgestellt wären.