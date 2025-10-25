Andreas Bühl (Kreissportbund Ilm-Kreis/Vorsitzender):Olympia ist eine gute Sache für Deutschland – aus verschiedensten Gründen. Damit richtet der Sport den größtmöglichen Scheinwerfer auf Deutschland. Das gibt die Chance, den Spitzensport mehr zu unterstützen und damit Sportlern zusätzliche Förderung zu ermöglichen. Es wird Investitionen in Sportstätten und Infrastruktur möglich machen, die lange über Olympia hinweg wirken werden. Thüringen würde es insbesondere dann helfen, wenn sich die Olympia-Bewerbung von Hamburg durchsetzt. Dort ist Suhl mit dem Schießsportzentrum als Austragungsort für die Spiele vorgesehen.