Ortwin Schmeling (Silvester Bad Salzungen/Vorsitzender, KFA Westthüringen/stellv. Vorsitzender): Der DFB-Beschluss war für mich eine richtige Entscheidung. Nach wie vor genießen Frauen-Bundesliga und Frauenfußball nicht den Stellenwert, der aufgrund seiner Leistungen benötigt wird. Die Annäherung an die Gleichstellung – zumindest in der 1. Liga – muss irgendwann auch mal vollzogen werden. Da muss sowohl in die Infrastruktur mit dem Ausbau der Stadien als auch in die Absicherung der Spielerinnen sowie in die Nachwuchsorganisationen investiert werden.
Sport-Umfrage Mehr Geld für den Frauenfußball?
Redaktion 16.11.2025 - 12:00 Uhr