Ortwin Schmeling (Silvester Bad Salzungen/Vorsitzender, KFA Westthüringen/stellv. Vorsitzender): Der DFB-Beschluss war für mich eine richtige Entscheidung. Nach wie vor genießen Frauen-Bundesliga und Frauenfußball nicht den Stellenwert, der aufgrund seiner Leistungen benötigt wird. Die Annäherung an die Gleichstellung – zumindest in der 1. Liga – muss irgendwann auch mal vollzogen werden. Da muss sowohl in die Infrastruktur mit dem Ausbau der Stadien als auch in die Absicherung der Spielerinnen sowie in die Nachwuchsorganisationen investiert werden.