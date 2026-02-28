André Schmidt (KFA Südthüringen, Vorsitzender des Jugendausschusses): Dortmund hat in den vergangenen Spielen in diesem Jahr oft Glück gehabt und durch späte Tore noch gewonnen. Auch die Bayern waren bislang nicht immer überzeugend, aber in wichtigen Spielen sind sie zur Stelle. Wenn Torwart Urbig bei Bayern einen guten Tag hat, sehe ich keine Gefahr, dass es noch einmal richtig spannend wird. Ich denke, die Bayern werden die Meisterschaft für sich entscheiden.