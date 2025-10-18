Paul Koch (SG 1951 Sonneberg): Als langjähriger Bayern-Fan ist es schwer, die Frage objektiv zu beantworten. Momentan gibt es in Europa kaum einen Gegner, gegen den die Bayern nicht in der Favoritenrolle wären. Trotzdem wird sich der BVB mit breiter Brust präsentieren und nicht kampflos ergeben. Mit Serhou Guirassy kehrt ein Top-Stürmer zurück, der in überragender Form ist. Doch auch die Bayern-Offensive rollt in dieser Saison auf höchstem Niveau – mit Spielern wie Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry und Luis Díaz treffen sie fast nach Belieben. Aber Dortmund wirkt so gefestigt wie lange nicht mehr. Am Ende wird die Konzentration bis zur letzten Minute entscheidend sein. Mein Tipp: 3:1 für den FC Bayern.