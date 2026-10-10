Stephan Heym (RSV Fortuna Kaltennordheim, Vorsitzender): Ich sehe das Projekt Klopp durchaus positiv, aber man sollte nach vier Spielen noch keine Wunderdinge erwarten. Klopp bringt zweifellos die Erfahrung und Persönlichkeit mit, um eine Nationalmannschaft zu führen und wieder Begeisterung zu entfachen. Gleichzeitig ist die Nationalmannschaft kein Verein, bei dem man täglich auf dem Trainingsplatz steht und seine Ideen über Monate einstudieren kann. Die Qualität im deutschen Fußball ist meiner Meinung nach vorhanden, aber daraus muss wieder eine echte Einheit werden.