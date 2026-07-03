Ortwin Schmeling (Vorsitzender TFV-Breitensportausschuss):Deutschland ist seit Jahren nur noch Mittelmaß. Das sollte man endlich offen eingestehen. Viele talentierte Spieler können ihr Potenzial in der Nationalmannschaft nicht abrufen. Es fehlt an Leidenschaft und Zusammenhalt. Auch personelle Entscheidungen wie der Umgang mit Manuel Neuer, das Festhalten an Leroy Sané oder die späte Einwechslung von Nick Woltemade sehe ich kritisch. Zudem wird Joshua Kimmich aus meiner Sicht auf der falschen Position eingesetzt. Für mich hat Julian Nagelsmann deshalb einige Fehlentscheidungen getroffen und sollte den Platz räumen. Mein Wunschkandidat wäre Jürgen Klopp.