Lara Abeßer (Zella-Mehlis, Schiedsrichterin Landesklasse Männer, Regionalliga Frauen): Am Anfang einer Saison ist es oft schwer einzuschätzen, welche Auswirkungen neue Regeln tatsächlich haben. Die neuen Zeitvorgaben bei Abstößen, Einwürfen oder nach Verletzungen werden das Schiedsen nicht wesentlich erschweren. Man muss lediglich etwas genauer auf die Zeit achten. Anspruchsvoller finde ich die neuen Vorgaben bei Spielerwechseln, da man neben den administrativen Aufgaben auch die Zeit im Blick behalten muss. Die größte Herausforderung wird sein, dass viele Spieler und Trainer die neuen Regeln noch nicht kennen oder verinnerlicht haben.