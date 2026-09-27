Ronny Röhr (Jugendleiter/1. FC Sonneberg, U17-Trainer/RWE): Ein ganz klares Ja. Nach zehn Spieltagen haben die Erfurter konstant guten Fußball gespielt und auch dann etwas Zählbares mitgenommen, wenn es fußballerisch mal nicht so lief. Gerade gegen die vermeintlich kleineren Teams haben sie kaum Punkte liegen lassen und sind aktuell noch ungeschlagen. Ihr absolutes Plus ist die brutale Qualität in der Breite: Bei knapp 30 Spielern können meiner Meinung nach an die 20 jederzeit in der Startformation spielen. Dazu kommen wichtige Spieler wie Inaler oder Aboagye, die noch gar nicht fit sind und zusätzlich zur bereits gezeigten Qualität noch einmal einen Push geben werden.