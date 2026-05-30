Daniel Eppler (Milz, Torwarttrainer TSV Großbardorf): Ich habe das Gefühl, dass Nagelsmann erneut gezeigt hat, dass das reine Leistungsprinzip nicht konsequent durchgezogen wird. Ein gutes Beispiel ist Manuel Neuer: Alle verweisen auf seine Weltklasseleistung im Hinspiel in Madrid, die er zweifellos hatte. Aber man darf eben nicht nur dieses eine Spiel sehen, sondern muss auch die Leistungen davor und danach einordnen. Gleichzeitig finde ich es schade, dass ein Torhüter wie Oliver Baumann das Ganze scheinbar still hinnimmt und keine klare Linie einfordert. Ehrlich gesagt holt mich diese Nationalmannschaft emotional schon lange nicht mehr richtig ab.