Tobias Fuchs (WSV Brotterode): Wir als WSV Brotterode entsenden Helfer zum Biathlon-Weltcup und auch zum Weltcup der Nordischen Kombination. Dort sind wir mit zehn, elf Ehrenamtlichen vertreten, die insbesondere als „Schanzendimmler“ unterstützen. Veranstaltungen dieser Größenordnung könnte kein Verein alleine bewältigen. Aus Oberhof kommt die Anfrage und vereinsintern klären wir dann per Umfrage, wer so alles zur Verfügung steht. Parallel zu diesen Veranstaltungen muss ja auch noch die eigene Vereinsarbeit laufen und die eigenen Sportstätten müssen hergerichtet werden. All das geht nur, wenn alle Vereine zusammenarbeiten.