Kati Nimz (Leichtathletik Sonneberg e.V., Vorsitzende): Absolut, die Leistungen des deutschen Teams bei der WM sprechen für sich. Mit fünf Medaillen und Platz zwölf im Medaillenspiegel zeigt sich deutlich, dass die deutsche Leichtathletik wieder dem Anschluss an die Weltspitze näherkommt. Besonders Athleten wie Leo Neugebauer, der sich im Zehnkampf zum Weltmeister krönte, stehen sinnbildlich für den Aufschwung. Nach Jahren der Durststrecke ist dieser Erfolg nicht nur ein Hoffnungsschimmer, sondern ein klares Signal: Die deutsche Leichtathletik ist auf dem Weg zurück – und das mit Perspektive Richtung Olympische Spiele 2028 in Los Angeles.