Uwe Schlammer (SV 1920 Mupperg): Ich glaube, da fehlt noch ein gutes Stück, um Zverev mit Boris Becker auf eine Stufe zu stellen. Zwei Grand-Slam-Titel sind stark, aber Becker hat über viele Jahre auf allerhöchstem Niveau geliefert. Vor allem fehlt Zverev noch der Wimbledon-Titel, und genau der würde den Vergleich noch einmal verändern. Das Potenzial dafür hat er ohne Frage. Vielleicht macht er 2027 in Wimbledon den entscheidenden Schritt.