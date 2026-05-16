Elias Reimpell (Veilsdorf, Content Creator Hamburger SV): Ich halte es absolut für realistisch, dass sich Heidenheim noch retten kann. Am letzten Spieltag zuhause gegen Mainz ist ein Sieg definitiv möglich. Heidenheim hat in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass sich die Mannschaft niemals zu früh aufgibt. Generell bleibt Heidenheim im Vergleich zu anderen Bundesligisten eher ein Fußball-Zwerg: kleines Stadion, überschaubare finanzielle Mittel und das Image eines Dorfclubs. Trotzdem hat sich der Verein mit kontinuierlicher Arbeit über Jahre hinweg nach oben entwickelt.