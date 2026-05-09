Aufstiegsverzicht im unterklassigen Fußball ist keine Seltenheit mehr. Warum will kaum eine Mannschaft mehr aufsteigen? Ist das im Sinne sportlicher Fairness?
Sport-Umfrage Aufstiegsverzicht – sportlich fair?
Sportlight 09.05.2026 - 10:06 Uhr
Aufstiegsverzicht im unterklassigen Fußball ist keine Seltenheit mehr. Warum will kaum eine Mannschaft mehr aufsteigen? Ist das im Sinne sportlicher Fairness?
Aufstiegsverzicht im unterklassigen Fußball ist keine Seltenheit mehr. Warum will kaum eine Mannschaft mehr aufsteigen? Ist das im Sinne sportlicher Fairness?