Sport-Umfrage: Alles anders unter Jürgen Klopp?

David Jäger (Vorsitzender VfB Vacha): Ich glaube, dass Jürgen Klopp der deutschen Nationalmannschaft neue Energie geben kann. Mit seiner Art kann er Mannschaft und Fans zusammenbringen. Trotzdem wird nicht von heute auf morgen alles besser. Vor allem die Nachwuchsförderung muss wieder stärker auf Spielfreude setzen. Kinder sollten wieder mehr frei kicken dürfen. Gleichzeitig muss der Amateurfußball stärker unterstützt werden. Ohne gesunde Vereine fehlt dem Spitzenfußball langfristig die Basis. Klopp kann wichtige Impulse setzen, nachhaltiger Erfolg entsteht aber nur, wenn der gesamte deutsche Fußball – vom Dorfverein bis zur Nationalmannschaft – gemeinsam an einem Strang zieht.