Sport-Umfrage: Alles anders unter Jürgen Klopp?

Peter Wachsmuth (Erweiterter Vorstand SG Oberweißbach/Unterweißbach): Ob es mit Jürgen Klopp besser wird, kann man natürlich noch nicht sagen, aber schlechter kann es wohl nicht werden. Ich denke, es ist die richtige Entscheidung. Klopp hat für mich viel Erfahrung und kann Sachen ändern. Beim DFB ist vieles etwas eingefahren. Anfangen sollte man ganz unten, denn ich finde es schon schwierig, wenn Kinder spielen und am Ende keiner mehr gewinnt. Ich sehe uns nicht in der Lage, die Spanier einfach zu kopieren. Die Straßenfußballer von früher fehlen, die Kinder müssen wieder bolzen gehen. Klopp sollte einige junge Spieler mit reinnehmen und einen Schnitt machen.