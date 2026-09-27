Der Sport- und Presseball des Landkreises Schmalkalden-Meiningen ist Geschichte. Die Viba Nougat-Welt in Schmalkalden bot ein wundervolles Ambiente für diesen sportlichen und kulturellen Höhepunkt. Die Krönungen des Abends waren natürlich die Sportlerehrungen in den verschiedenen Kategorien, in denen Aktive für ihre herausragenden Leistungen aus den Jahren 2023, 2024 und 2025 ausgezeichnet wurden.