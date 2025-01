Im Schuljahr 2023/24 hätten über 1.500 Schülerinnen und Schüler an den Spezialschulen im Freistaat gelernt. Dabei handelt es sich um drei Sport-Gymnasien, ein Sprach- und ein Musikgymnasium. Ferner gibt es in mehreren Gymnasien Spezialklassen für Musik und in Naturwissenschaften. Hier wurden laut Ministerium etwas mehr als 500 Kinder unterrichtet. In der Regel muss man dafür Aufnahmeprüfungen ablegen.