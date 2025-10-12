Sport mit Tieren: 124 Dackel rennen um den Münchner Dackelpreis

München (dpa/lby) - Bei der dritten Ausgabe des Münchner Dackelrennens tritt eine neue Rekordzahl sportlicher Hunde an. 124 Dackel sind für die verschiedenen Rennklassen gemeldet, wie Organisatorin Desireé Rohrer am Rande der Veranstaltung in der Münchner Motorworld sagte. Das Ausstellungs- und Tagungszentrum ist normalerweise dem Motorsport gewidmet. "Ein Rennen auf vier Beinen ist genauso ein Rennen wie ein Rennen auf vier Rädern", scherzte Rohrer. Ein Favorit ist erneut Vor- und Vorvorjahresieger "Luitpold" aus Eching. Im Vorjahr nahmen 70 Hunde teil.