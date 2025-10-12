Sport mit Tieren: 124 Dackel rennen um den Münchner Dackelpreis

Ganz vergleichbar mit einem Autorennen allerdings ist die Veranstaltung doch nicht: "Für die Hunde muss es möglichst stressfrei sein", sagte Rohrer. Die Rennbahn ist vierzig Meter lang, die Bahnen sind nicht abgegrenzt und keineswegs alle Teilnehmer begreifen, dass es sich um ein Rennen handelt: Nicht wenige Dackel ziehen es vor, nach dem Start wieder zu Frauchen oder Herrchen zurückzukehren. "Luitpold" jedoch absolvierte die Distanz 2024 in 4,4 Sekunden, wie Rohrer sagte. Die Rennklassen reichen von den Leichtgewichten bis fünf Kilogramm bis zum Inklusionsrennen für alte oder körperbehinderte Hunde.