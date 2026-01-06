Sport: Jeder vierte Haushalt hat ein Fitnessgerät

Durchschnittlich 34 Minuten Sport pro Tag

Ob mit dem Heimtrainer, beim Joggen, Fußballspielen oder im Fitnessstudio: Die Menschen ab zehn Jahren in Deutschland verbringen durchschnittlich 34 Minuten pro Tag mit Sport, wie die Zeitverwendungserhebung 2022 zeigt. Das waren täglich fünf Minuten mehr als zehn Jahre zuvor.