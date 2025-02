Sport in Frankenheim: Neue Trikots für die Volleyball-Freunde

Große Freude bei den Volleyball-Freunden Frankenheim: Dank der Unterstützung der LVM-Versicherung Hartmann GbR kann die Mannschaft in neuen Trikots auflaufen. Die Übergabe der neuen Sportkleidung fand am vergangenen Wochenende in der Frankenheimer Sporthalle statt. In Anwesenheit der Teammitglieder sowie der Vertreter der LVM-Versicherung, Falk Hartmann und Matthias Hartmann, wurden die Trikots offiziell vorgestellt.