Was lange währt, wird endlich gut. Im Februar 2025 wurden die Container für das neue Mehrzweckgebäude am Bad Liebensteiner Parkstadion geliefert. Nun sind sämtliche Restarbeiten erledigt und das Gebäude kann am Wochenende in Betrieb genommen werden, heißt es auf Nachfrage der Redaktion aus der Bad Liebensteiner Stadtverwaltung. Zur Freude der zahlreichen Volleyballmannschaften, denn dann findet das traditionsreiche Otto-Scharfenberg-Turnier statt.