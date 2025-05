Keine Tageszeitung am Sonntag? Das ist Geschichte. Ab sofort gibt es „Sport am Wochenende“ und damit eine weitere top-aktuelle Ausgabe unserer digitalen Zeitung. Ein Angebot exklusiv für die Leser unseres E-Papers. Sie finden es – in einer dreimonatigen Testphase – jeden Sonntag in Ihrer E-Paper-App von inSüdthüringen oder auf der E-Paper-Website zeitung.insüdthüringen.de