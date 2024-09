Gelaufen für einen guten Zweck wurde an der Thüringer Gemeinschaftsschule Grabfeld (TGS) in Bibra schon, als an anderen Bildungseinrichtungen in der Region diese Art an Unterstützerwerbung und Mittelbeschaffung noch Neuland war. Aus Sachsen sei dieser Trend herübergekommen, erinnert sich Schulleiterin Kerstin Habel – am vergangenen Donnerstag fand die 20. Auflage des Sponsorenlaufs an der Gemeinschaftsschule statt.