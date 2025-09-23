Vergangene Woche war es wieder soweit: Um Punkt 11.10 Uhr starteten die Schüler der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) Grabfeld in Bibra zur mittlerweile 21. Auflage des Sponsorenlaufs. Das Wetter war dafür optimal: So war es auch in der Vergangenheit – zu diesem Anlass scheint offensichtlich immer die Sonne. Eine Stunde lang galt es, so viele Runden wie möglich auf der knapp 350 Meter langen Strecke rund um die St.-Leo-Kirche zu schaffen – für jede Runde gab es schließlich Geld. Gelaufen wurde in Dreierteams; so blieb zwischendurch etwas Zeit zum verschnaufen.