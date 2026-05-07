Sponsorenlauf: Großer Einsatz für neues Klettergerüst

Im Sonneberger Stadion fand am Donnerstag, 30. April, der diesjährige Sponsorenlauf der Grundschule am Wolkenrasen statt. Ziel der Veranstaltung war es, Spenden für ein neues Klettergerüst auf dem Schulhof zu sammeln.
Beim Sponsorenlauf im Sonneberger Stadion sammelten die Kinder der Grundschule am Wolkenrasen mit viel Ehrgeiz Spenden für ein neues Klettergerüst.
Im Sonneberger Stadion fand am Donnerstag, 30. April, der diesjährige Sponsorenlauf der Grundschule am Wolkenrasen statt. Ziel der Veranstaltung war es, Spenden für ein neues Klettergerüst auf dem Schulhof zu sammeln.
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Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler – unter der Leitung von Evelyn Gehlert und Emmy-Louise Oberender – warm gemacht hatten, starteten diese hochmotiviert in den Lauf.
Zunächst gingen die vierten Klassen an den Start, gefolgt von den zweiten und ersten Klassen. Den sportlichen Abschluss bildeten schließlich die dritten Klassen.
Nach dem Lauf wurden die Runden gezählt und von den Sponsoren entsprechend honoriert.
Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Zahlreiche Eltern unterstützten die Veranstaltung mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffee. Lehrkräfte, Familien und Gäste feuerten die Kinder entlang der Strecke an und sorgten für eine rundum motivierende und fröhliche Atmosphäre.
Bei sonnigem Frühlingswetter zeigten die Schüler großen Ehrgeiz und beeindruckende Ausdauer. Einige Kinder erreichten sogar Bestwerte von 20 bis 25 Runden. Als Anerkennung erhielt jedes Kind eine Medaille, auf der die gelaufenen Runden festgehalten wurden.
Der Sponsorenlauf erwies sich als voller Erfolg und wurde für alle Beteiligten zu einem gelungenen und erlebnisreichen Nachmittag. Besonders hervorzuheben ist der große Einsatz der Kinder, die mit viel Freude, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen ihre Runden drehten. Ebenso trugen die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mit ihrem Engagement maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung bei.
Mit dem erzielten Ergebnis rückt das Ziel eines neuen Klettergerüsts für den Schulhof ein großes Stück näher.