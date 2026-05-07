 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Großer Einsatz für neues Klettergerüst

Sponsorenlauf Großer Einsatz für neues Klettergerüst

Beim Sponsorenlauf im Sonneberger Stadion sammelten die Kinder der Grundschule am Wolkenrasen mit viel Ehrgeiz Spenden für ein neues Klettergerüst.

Sponsorenlauf: Großer Einsatz für neues Klettergerüst
1
Die Kinder der Grundschule Wolkenrasen sind dank dem Sponsorenlauf dem Klettergerüst ein ganzes Stück näher gekommen. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Im Sonneberger Stadion fand am Donnerstag, 30. April, der diesjährige Sponsorenlauf der Grundschule am Wolkenrasen statt. Ziel der Veranstaltung war es, Spenden für ein neues Klettergerüst auf dem Schulhof zu sammeln.

Nach der Werbung weiterlesen

Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler – unter der Leitung von Evelyn Gehlert und Emmy-Louise Oberender – warm gemacht hatten, starteten diese hochmotiviert in den Lauf.

Unsere Empfehlung für Sie

Bürgerschule Sonneberg: Schülerwettstreit im Tischtennis

19.03.2026 16:13 Bürgerschule Sonneberg Schülerwettstreit im Tischtennis

Die Tischtennis-Schulmeisterschaften wurden jetzt zum dritten Mal an der Bürgerschule Sonneberg ausgetragen.

Zunächst gingen die vierten Klassen an den Start, gefolgt von den zweiten und ersten Klassen. Den sportlichen Abschluss bildeten schließlich die dritten Klassen.

Bevor der Startschuss für den Lauf fiel, machten sich die Schüler erst einmal ordentlich warm. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Die Kinder liefen in ihrem eigenen Tempo und versuchten, so viele Runden wie möglich zu absolvieren. Bereits im Vorfeld hatten Eltern sowie weitere Unterstützer als Sponsoren einen Geldbetrag pro gelaufener Runde festgelegt.

Nach dem Lauf wurden die Runden gezählt und von den Sponsoren entsprechend honoriert.

Unsere Empfehlung für Sie

Konferenz für Südthüringen: Sportlehrer schieben keine ruhige Kugel

03.03.2024 15:18 Konferenz für Südthüringen Sportlehrer schieben keine ruhige Kugel

Nicht jeder erinnert sich gerne an den Schulsport, aber wie kann das Fach vergnüglicher werden? Zur fünften Südthüringer Schulsportkonferenz in Hildburghausen gab es dazu einige Ideen.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Zahlreiche Eltern unterstützten die Veranstaltung mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffee. Lehrkräfte, Familien und Gäste feuerten die Kinder entlang der Strecke an und sorgten für eine rundum motivierende und fröhliche Atmosphäre.

Viele Eltern waren zum Sponsorenlauf gekommen und feuerten ihre Kinder kräftig an. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Bei sonnigem Frühlingswetter zeigten die Schüler großen Ehrgeiz und beeindruckende Ausdauer. Einige Kinder erreichten sogar Bestwerte von 20 bis 25 Runden. Als Anerkennung erhielt jedes Kind eine Medaille, auf der die gelaufenen Runden festgehalten wurden.

Der Sponsorenlauf erwies sich als voller Erfolg und wurde für alle Beteiligten zu einem gelungenen und erlebnisreichen Nachmittag. Besonders hervorzuheben ist der große Einsatz der Kinder, die mit viel Freude, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen ihre Runden drehten. Ebenso trugen die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mit ihrem Engagement maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung bei.

Mit dem erzielten Ergebnis rückt das Ziel eines neuen Klettergerüsts für den Schulhof ein großes Stück näher.