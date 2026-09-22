Zunächst stellt er noch ein an einen Kleiderständer erinnerndes Hindernis aus dem Weg, später hört er Moderator Sebastian Lenk zu. Bei dessen Worten und Fragen wird Alexander Mantlik ganz andächtig, hört mit verklärtem Blick zu, wie Lenk die Erfolge des VfB Suhl Lotto Thüringen aufzählt. Ja, die Saison 2025/26 war eine ganz besondere für den Volleyball-Bundesligisten. Pokalsieger und Deutscher Meister – Doublesieger mithin. Und das feiern sie an diesem Abend noch einmal. Mit all den Sponsoren und Helfern im Hintergrund, ohne die derart große sportliche Erfolge nicht möglich wären.