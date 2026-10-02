Spitzenverbände: Hessens Kommunen warnen vor Finanzlücken im Rettungsdienst

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Hessische Städtetag und der Hessische Landkreistag mahnen angesichts der geplanten Reform der Notfallversorgung eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung des Rettungsdienstes an. "Die vorgesehene Ausgabenbegrenzung und Reformmaßnahmen gefährden die Leistungsfähigkeit der notfallmedizinischen Versorgung, die Daseinsvorsorge und den Bevölkerungsschutz", sagten der Präsident des Hessischen Städtetages, Fuldas Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld, und der Präsident des Hessischen Landkreistages, Landrat Bernd Woide, laut Mitteilung.