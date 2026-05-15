Spitzentreffen mit Söder: Bayerische Wirtschaft und DGB bei Arbeitszeiten uneins

Stiedl entgegnete: "Wir als Gewerkschaften sind nicht grundsätzlich gegen flexible Arbeitszeiten. Wir machen dies tagtäglich in den Betrieben. Wir vereinbaren dies über Betriebsvereinbarungen, über tarifvertragliche Regelungen. Uns ist halt immer wichtig, dass es einen Rahmen gibt bei der Arbeitszeit und dass es keine Flexibilität gibt, die dann ausufernd ist." Wenn es Reformbedarf beim Arbeitszeitgesetz gebe, dann könne man das tun. "Nur wir sehen das aktuell noch nicht." Das Gesetz gebe die nötige Flexibilität schon her.