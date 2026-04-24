Spitzentreffen in Zypern Ein Angebot an den Iran? EU-Gipfel ringt um Nahost-Kurs

Diskussionen um neuen EU-Haushalt

Anschließend geht es in großer Runde weiter mit Beratungen über den nächsten langfristigen Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034. Ein zentraler Streitpunkt ist dabei, wie die ehrgeizigen Vorhaben der EU – etwa die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der Ausbau der Verteidigungsfähigkeiten – finanziert werden können, während viele Mitgliedstaaten nach aufeinanderfolgenden Krisen finanziell unter Druck stehen.

Das Treffen in Zypern findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt, Polizei und Militär sind in höchster Alarmbereitschaft, Straßen sind gesperrt, der Einsatz von Drohnen ist inselweit verboten. Nachdem im März eine iranische Drohne auf einem britischen Stützpunkt in Zypern eingeschlagen war, befinden sich auf der Insel und um sie herum zudem starke Einheiten aus Frankreich, Griechenland und anderen EU-Staaten. Auf dem Flughafen von Paphos im Westen der Insel sind seitdem etwa vier griechische F-16-Jets stationiert. Im März waren mehrere EU-Ministertreffen wegen der Vorfälle abgesagt worden.