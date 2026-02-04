Spitzentreffen in München Ischinger verspricht "Sicherheitskonferenz der Superlative"

Zusagen von 65 Staats- und Regierungschefs

Nach Angaben der Konferenzleitung haben bisher - gut eine Woche vor Beginn der Großveranstaltung - 65 Staats- und Regierungschefs zugesagt. Im vergangenen Jahr seien es nur 42 gewesen. Zudem stehen derzeit 98 Außen- und Verteidigungsminister auf der Gästeliste der Konferenz, die wie jedes Jahr im Hotel Bayerischer Hof stattfindet - im Vergleich zu 87 im vergangenen Jahr. Aus dem US-Kongress werden mehr als 50 Senatoren und Mitglieder des Repräsentantenhauses erwartet. Die Zahlen sind vorläufig, es kann noch weitere Zusagen oder auch Absagen geben.