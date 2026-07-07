Spitzentreffen in Krisenzeiten Was vom Nato-Gipfel zu erwarten ist

Große Zahlen für Trump

Immerhin Generalsekretär Rutte sieht Fortschritte der Verbündeten, um die USA zufriedenzustellen. Die europäischen Alliierten und Kanada investierten bereits jetzt etwa vier Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit, sagte Rutte in Ankara.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind darunter etwa 2,5 Prozent für klassische Verteidigungsausgaben und 1,5 Prozent für andere verteidigungsrelevante Ausgaben wie etwa Infrastruktur. Für das vergangene Jahr hatte Rutte in einem im März veröffentlichten Bericht für die europäischen Nato-Länder und Kanada noch klassische Verteidigungsausgaben in Höhe von 2,33 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgewiesen.

Der Generalsekretär hob hervor, dass die Europäer und Kanadier im vergangenen Jahr fast 20 Prozent mehr für klassische Verteidigung ausgegeben hätten als im Vorjahr. Für 2025 und 2026 zusammen bedeute das 258 Milliarden US-Dollar zusätzlich.

Prestige für den umstrittenen Gastgeber

Für Präsident Recep Tayyip Erdogan ist der Gipfel schon vor Beginn ein Prestigeerfolg. Trump will persönlich nach Ankara reisen, und Erdogan kann die Türkei, das Land mit der zweitgrößten Armee der Nato, als unverzichtbare Regionalmacht präsentieren. Kritik von Menschenrechtlern an Erdogans Vorgehen gegen Oppositionelle dürfte beim Gipfel keine große Rolle spielen.

Und was ist mit Trumps Zwist mit Meloni?

Auslöser war die Behauptung des US-Präsidenten, Meloni habe ihn beim G7-Gipfel im französischen Évian um ein Foto mit ihm angefleht. Sie habe ihm leidgetan. Meloni bezeichnete dies als "völlig erfunden".

Kurz vor dem Nato-Gipfel legte nun Trump noch einmal nach und postete ein Foto, auf dem die rechte Regierungschefin ihn intensiv anschaut. Über dem Foto stand in Großbuchstaben: "Restraining order needed" - was im Englischen etwa als "Kontaktverbot erforderlich" oder "Annäherungsverbot erforderlich" verstanden werden kann. Das Aufeinandertreffen der beiden in Ankara dürfte nun besonders intensiv beäugt werden.