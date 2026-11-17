Wahlrecht: Union dringt auf Reform der Reform

Die Wahlrechtsreform der Ampel hat dazu geführt, dass im vergangenen Jahr nicht alle Wahlkreisgewinner in den Bundestag gekommen sind. Das will vor allem die Union wieder ändern. "Ich freue mich darüber, dass die Gespräche da sehr gut vorankommen und dass wir auch da zu einer Entscheidung kommen können", sagte Merz am Montag. Es gebe "parteiübergreifend" ein Interesse, dass bei der nächsten Bundestagswahl wieder alle direkt gewählten Abgeordneten ihren Sitz im Deutschen Bundestag einnehmen können. Dieses Interesse nehme er auch bei der SPD wahr. Der ist das Thema allerdings nicht ganz so wichtig.

Die meisten der fast zwei Dutzend Wahlkreisgewinnerinnen und -gewinner, die das Direktmandat nach der vergangenen Bundestagswahl nicht antreten durften, gehören CDU und CSU an. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD sich vorgenommen, das wieder zu ändern. Zugleich bleibt das Ziel ein kleineres Parlament. Bisher sind die Koalitionspartner hier nicht erkennbar vorangekommen.