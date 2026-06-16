Spitzentreffen am Genfersee Kommt die Bundeswehr in der Straße von Hormus zum Einsatz?

Was sagen die anderen Europäer?

Geleitet werden soll die Mission von Frankreich und Großbritannien. "Wenn sich in den nächsten Tagen herausstellt, dass alles in Ordnung ist, werden wir unsere Kräfte aufstellen", sagte Macron am Rande des G7-Gipfels. Nach seinen Angaben sind Kampfjets für eine Überwachungsmission bereits einsatzbereit. Frankreich könne "schon morgen" eine Fregatte bereitstellen und "in zwei, drei Tagen" den Flugzeugträger "Charles de Gaulle", sagte er. "Aber all das macht nur Sinn, wenn es eine internationale Vereinbarung gibt, und daran werden wir arbeiten."

Was erwartet Trump von den Europäern?

Trump will Hilfe von Europäern in der Straße von Hormus zwar in Anspruch nehmen, schätzt deren Bedeutung aber inzwischen eher als gering ein. "Ich denke nicht, dass wir viel Hilfe brauchen werden", sagte er in Évian. Zugleich ergänzte er, dass es keine schlechte Idee sei, ein oder zwei Schiffe aus verschiedenen Ländern dorthin zu schicken.



Trump hatte schon vor Wochen im Iran-Krieg Hilfe von den Europäern bei der Sicherung der Straße von Hormus angefragt. Als diese ausblieb, hatte er sich sehr verärgert über Nato-Länder gezeigt und sie als "Feiglinge" bezeichnet. Seither kam es immer wieder zu Misstönen. Trump hatte zugleich immer wieder betont, dass die USA eigentlich keine Hilfe bräuchten.