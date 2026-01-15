Die „Wolke 14“ war auch zum 16. Neujahrsturnier der Abteilung Tischtennis der SG 1951 Sonneberg Gastgeber für über 85 Spieler aus Thüringen und dem Frankenland. Gespielt wurde am ersten Samstag in der A- und C-Klasse, eine Woche später in der B-Klasse sowie bei den Damen und im Mixed-Doppel. Der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Christian Dressel, war dabei voll des Lobes: „Die Stadtmeisterschaft sowie das Neujahrsturnier sind fester Bestandteil im Sportkalender sowie darüber hinaus in Thüringen und Bayern.“