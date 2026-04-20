Spitzentechnologie: US-Konzern kauft deutschen Laserfunk-Pionier Mynaric

Long Beach/München - Das einst mit großen Hoffnungen gestartete deutsche Hightech Startup Mynaric hat seine Selbstständigkeit verloren: Der US-Konzern Rocket Lab hat den in München ansässigen Laserfunkhersteller übernommen. Mittlerweile hat laut Rocket Lab auch das Bundeswirtschaftsministerium zugestimmt. Den Kaufpreis bezifferte der Konzern auf 155 Millionen Euro, der allerdings nicht vollständig in bar fließt, sondern zum Großteil aus Rocket Lab-Aktien besteht. Das Hauptquartier von Mynaric soll in München verbleiben und zum ersten Standbein von Rocket Lab in Europa werden. Zuvor hatten Fachmedien berichtet.