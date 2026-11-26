Garching (dpa/lby) - Im weltweiten Wettlauf um die Entwicklung kommerziell nutzbarer Quantencomputer macht ein deutsches Start-up Fortschritte: Das 2022 in Garching bei München gegründete Jungunternehmen Planqc kooperiert mit dem Dax-Konzern SAP bei der Integration von Quantenrechnern in dessen Software, wie die zwei Unternehmen bekannt gaben. Eine erste Demonstration waren Berechnungen für die verbesserte Beladung von Lkw. Das soll Grundlage für die künftige kommerzielle Nutzung und Einbindung von Quantenrechnern in herkömmliche Computersysteme werden. Erste "betriebswirtschaftliche Szenarien" auf Quantenmaschinen des Start-ups sollen ab 2027 erprobt werden.