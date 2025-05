Aiwanger wertete die Ansiedlung des Designzentrums in München als Stärkung Bayerns in der Mikroelektronik. Die Landeshauptstadt ist unter anderem Sitz des Chipherstellers Infineon. 2021 hatte bereits der US-Konzern Apple München als Sitz seines europäischen Chip-Designzentrums gewählt. Wie viel Geld TSMC in München investiert und wie viele Menschen in dem neuen Entwicklungszentrum arbeiten sollen, teilten weder das Ministerium noch TSMC mit.