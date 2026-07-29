Spitzensport und Gesundheit: Olympia-Zweiter Hilbert spricht über Depression und Comeback

Erste Schritte zurück – aber mit klarer Bedingung

"Der Antrieb kam wieder, die Gedanken wurden wieder heller", schrieb der 31-Jährige und betonte zugleich, dass Medikamente allein nicht die Lösung seien. Er befinde sich weiterhin in Therapie. Seine Ziele seien "Stabilität, Gesundheit und einfach wieder Spaß und Freude am Leben". Die Krankheit sei "kein 100-Meter-Lauf. Eher ein Marathon." Durch die Besserung nehme er aber nun sein Studium und auch das strukturierte Training wieder auf, schrieb Hilbert.