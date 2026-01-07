Die Olympischen Winterspiele beginnen erst am 6. Februar in Mailand und Cortina, doch schon jetzt beginnen die Mini-Spiele im Thüringer Wald. Diesen Stellenwert jedenfalls geben Landespolitik und Wirtschaft den Weltcup-Wochen, die am Donnerstag mit dem Biathlon-Weltcup in Oberhof beginnen. An den kommenden Wochenenden sind dann auch noch die Langläufer, die Nordischen Kombinierer und die Rennrodler im Thüringer Wald zu Gast