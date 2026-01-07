Spitzensport in Oberhof: Alles Wichtige zum Biathlon-Weltcup

Die Natur hat Oberhof seit dem Ende des abgelaufenen Jahres in eine Winterlandschaft verwandelt. Für die Wettkampfwoche sah es zunächst optimal aus, mittlerweile haben sich die Prognosen in Richtung nasskalt und ungemütlich verändert. Der für Freitag angesetzte Frauen-Sprint wurde um einen Tag vorgezogen, weil es diverse Unwetterwarnungen für den ursprünglich geplanten Wettkampftermin gibt. Unter anderem droht starker Wind, der zum Sicherheitsrisiko für Aktive und Publikum werden könnte.

Wie funktioniert die An- und Abreise?

In Oberhof stehen an den Wettkampftagen keinerlei Parkmöglichkeiten für den Individualverkehr zur Verfügung. Darüber hinaus erfolgt bis Sonntag jeweils zwischen 6 und 22 Uhr eine Sperrung der Straße zwischen dem Ortsausgang Oberhof Richtung Grenzadler und dem Café am Kanzlersgrund. Für die Fans wird es wie immer einen ausgeklügelten Shuttlebus-Service geben. P+R-Parkplätze in direkter Nähe zur Autobahn 71 befinden sich in Suhl-Nord (Rennsteigstraße/Family Center sowie Ringbergstraße) und Zella-Mehlis (Raba/Am Schießstand 15) sowie in Steinbach-Hallenberg (Wolffstraße/Sportplatz) und – für Anreisende über die Autobahn 4 – in Ohrdruf am Schloss Ehrenstein. Zudem öffnet am Samstag und Sonntag ein Zusatzparkplatz in Ohrdruf auf dem Gelände der Firma Storck (Herrenhöfer Landstraße 5). Von den P+R-Parkplätzen rollen kostenlose Busse – am Donnerstag von 11 bis 19.30 Uhr, am Samstag von 8 bis 22.30 Uhr und am Sonntag von 8 bis 19.30 Uhr. Zusätzlich wird wieder eine Shuttlebus-Linie zwischen der Stadtmitte Oberhof und der Arena eingerichtet. Achtung: Während der Wettkämpfe fahren keine Shuttlebusse.

Was passiert im Rahmenprogramm?

In der Arena am Rennsteig sorgt ein eingespieltes Team mit Stadionsprecher Niclas Fuchs, den Moderatoren Adi Rückewold und René Pfeuffer sowie DJ Charly für Stimmung. Die Arena öffnet am Donnerstag um 12.30 Uhr, am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr. Im Besucherzelt an der Wettkampfstätte spielt auch in diesem Jahr wieder die beliebte Thüringer Partyband „Biba & die Butzemänner“. Auf dem Stadtplatz im Oberhofer Zentrum lädt ab Mittwochnachmittag ein Wintermarkt zum Verweilen bei Glühwein, Bratwurst und süßen Leckereien ein, zudem gibt es dort Fanartikel und Schmuck. Wer bis in die Nacht feiern möchte, ist auf dem Stadtplatz im Kur-Stadl genau an der richtigen Adresse. Hier heizen die Party-Musiker von „Rockpirat“ und Hütten-DJs ein. Los geht es ebenfalls am Mittwoch, geöffnet ist an allen Tagen ab 15 Uhr. Zum Weltcup-Ausklang am Sonntag ist im Stadl eine große Abschiedsparty geplant.

Gibt es eine Eröffnungsfeier?

Ja. Sie beginnt an diesem Mittwoch (7. Januar) um 19 Uhr auf dem Oberhofer Stadtplatz. Die Athletinnen und Athleten aller 27 teilnehmenden Nationen sind eingeladen, an dieser Feier teilzunehmen. Daneben dürfen sich die Fans auf Unterhaltung mit Musik sowie auf Interviews mit Gästen aus Sport und Politik freuen. Der Besuch der Eröffnungsfeier ist kostenfrei, am Mittwoch ist das Parken im Oberhofer Stadtgebiet möglich.