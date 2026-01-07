Spitzensport in Oberhof: Alles Wichtige zum Biathlon-Weltcup

Rund 50.000 Zuschauer lassen das kleine Thüringer Städtchen am Rennsteig in dieser Woche zum Epizentrum der Wintersport-Welt werden.
Nach der Werbung weiterlesen
Was steht an?
Der 34. Oberhofer Biathlon-Weltcup lockt die Massen zum Jahresbeginn wieder an den Rennsteig. Für Donnerstag sind die Sprints der Frauen und Männer angesetzt, am Samstag und Sonntag stehen die Verfolgungs- und Staffelrennen auf dem Programm.
Was ist das Besondere an der diesjährigen Veranstaltung?
Es war in der Biathlon-Szene seit drei Jahrzehnten in Stein gemeißelt, dass das neue Jahr in Thüringen beginnt. Nun heißt es Abschied nehmen vom gewohnten Termin. Ab dem kommenden Jahr rückt Oberhof im Kalender nach hinten, genauer gesagt auf Ende Februar oder Ende März. Dies wurde 2025 am Rande der Weltmeisterschaft in der schweizerischen Biathlon-Hochburg Lenzerheide entschieden. Organisationschef Bernd Wernicke freut sich auf die Neuerung: „Vom Wetter und von den Kosten dürfte uns der Termin weiterhelfen.“ Die arbeitsintensiven Vorbereitungen rund um Weihnachten und Silvester verschieben sich nun auf einen späteren Termin, was die Sache einfacher macht.
Gibt es noch Eintrittskarten?
Für die Sprints am 8. Januar sind in allen Kategorien Karten verfügbar, die Preisspanne liegt pro Wettkampftag im Bereich zwischen 19 und 65 Euro. Auch für den Doppelpack am Sonntag mit der Verfolgung der Frauen und der Männer-Staffel gibt es noch einige Tickets, hier müssen 40 bis 99 Euro investiert werden. Der Samstag ist ausverkauft, möglicherweise lassen sich auf dem offiziellen Ticket-Zweitmarkt Rückläufer ergattern. Grundsätzlich nicht mehr erhältlich sind Dauerkarten für alle vier Wettkampftage.
Droht ein Schneeproblem?
Nein. Aufgrund des Kälteeinbruchs um den Jahreswechsel konnte die Schneeproduktion noch einmal hochgefahren werden, die Strecken präsentieren sich im gewünschten Zustand. Außerdem gibt es ausgiebige Vorräte, unter anderem im Kanzlersgrund. Aber auch ohne Minusgrade wäre Oberhof weltcuptauglich. Die „Snowfactory“, ein technischer Schneeerzeuger, produziert selbst bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt Schnee.
Wie sieht die Wetterlage aus?
Die Natur hat Oberhof seit dem Ende des abgelaufenen Jahres in eine Winterlandschaft verwandelt. Für die Wettkampfwoche sah es zunächst optimal aus, mittlerweile haben sich die Prognosen in Richtung nasskalt und ungemütlich verändert. Der für Freitag angesetzte Frauen-Sprint wurde um einen Tag vorgezogen, weil es diverse Unwetterwarnungen für den ursprünglich geplanten Wettkampftermin gibt. Unter anderem droht starker Wind, der zum Sicherheitsrisiko für Aktive und Publikum werden könnte.
Wie funktioniert die An- und Abreise?
In Oberhof stehen an den Wettkampftagen keinerlei Parkmöglichkeiten für den Individualverkehr zur Verfügung. Darüber hinaus erfolgt bis Sonntag jeweils zwischen 6 und 22 Uhr eine Sperrung der Straße zwischen dem Ortsausgang Oberhof Richtung Grenzadler und dem Café am Kanzlersgrund. Für die Fans wird es wie immer einen ausgeklügelten Shuttlebus-Service geben. P+R-Parkplätze in direkter Nähe zur Autobahn 71 befinden sich in Suhl-Nord (Rennsteigstraße/Family Center sowie Ringbergstraße) und Zella-Mehlis (Raba/Am Schießstand 15) sowie in Steinbach-Hallenberg (Wolffstraße/Sportplatz) und – für Anreisende über die Autobahn 4 – in Ohrdruf am Schloss Ehrenstein. Zudem öffnet am Samstag und Sonntag ein Zusatzparkplatz in Ohrdruf auf dem Gelände der Firma Storck (Herrenhöfer Landstraße 5). Von den P+R-Parkplätzen rollen kostenlose Busse – am Donnerstag von 11 bis 19.30 Uhr, am Samstag von 8 bis 22.30 Uhr und am Sonntag von 8 bis 19.30 Uhr. Zusätzlich wird wieder eine Shuttlebus-Linie zwischen der Stadtmitte Oberhof und der Arena eingerichtet. Achtung: Während der Wettkämpfe fahren keine Shuttlebusse.
Was passiert im Rahmenprogramm?
In der Arena am Rennsteig sorgt ein eingespieltes Team mit Stadionsprecher Niclas Fuchs, den Moderatoren Adi Rückewold und René Pfeuffer sowie DJ Charly für Stimmung. Die Arena öffnet am Donnerstag um 12.30 Uhr, am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr. Im Besucherzelt an der Wettkampfstätte spielt auch in diesem Jahr wieder die beliebte Thüringer Partyband „Biba & die Butzemänner“. Auf dem Stadtplatz im Oberhofer Zentrum lädt ab Mittwochnachmittag ein Wintermarkt zum Verweilen bei Glühwein, Bratwurst und süßen Leckereien ein, zudem gibt es dort Fanartikel und Schmuck. Wer bis in die Nacht feiern möchte, ist auf dem Stadtplatz im Kur-Stadl genau an der richtigen Adresse. Hier heizen die Party-Musiker von „Rockpirat“ und Hütten-DJs ein. Los geht es ebenfalls am Mittwoch, geöffnet ist an allen Tagen ab 15 Uhr. Zum Weltcup-Ausklang am Sonntag ist im Stadl eine große Abschiedsparty geplant.
Gibt es eine Eröffnungsfeier?
Ja. Sie beginnt an diesem Mittwoch (7. Januar) um 19 Uhr auf dem Oberhofer Stadtplatz. Die Athletinnen und Athleten aller 27 teilnehmenden Nationen sind eingeladen, an dieser Feier teilzunehmen. Daneben dürfen sich die Fans auf Unterhaltung mit Musik sowie auf Interviews mit Gästen aus Sport und Politik freuen. Der Besuch der Eröffnungsfeier ist kostenfrei, am Mittwoch ist das Parken im Oberhofer Stadtgebiet möglich.