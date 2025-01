Spitzenspiel in 3. Liga: Vor Topspiel in Cottbus: Diplomat Geyer will Remis

Dynamo in der Statistik weit vorn

Im Vergleich mit Dynamo hat Cottbus aber noch Aufholarbeit. In den fünf Begegnungen der dritten Klasse triumphierte Dynamo viermal, Cottbus konnte einmal gewinnen. Insgesamt gab es 23 Dresdner Erfolge in 38 Duellen, sieben Mal blieben die Punkte in der Lausitz, darunter in der ersten Begegnung in der DDR-Oberliga.