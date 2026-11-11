Wolfsburg - In ihrer Rolle als Herausforderer des FC Bayern haben sich die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg inzwischen eingerichtet. Die Titel gingen zuletzt an den Dauerrivalen aus München. Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen den Doublegewinner wittert der Vizemeister aber seine große Chance. "Momentan sind sie uns vielleicht einen Schritt voraus, aber auf dem Platz sehe ich uns auch nicht chancenlos. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den FC Bayern München am Samstag schlagen können", sagte Vanessa Bernauer.