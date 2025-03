Aus der noch lange nicht geklärten Abstiegsfrage in der Landesklasse resultieren selbstverständlich auch Unwägbarkeiten für den Spielbetrieb auf Kreisebene. Sicherer Aufsteiger in die Kreisoberliga ist nur der Meister der Kreisliga. Darin lag auch die Brisanz der Begegnung Zweiter – Erster in dieser Spielklasse.