Spitzenspiel Berlin-Wolfsburg Reese zurück bei Hertha - warum die Wut so groß ist

Fakt ist: Die Hertha war im Sommer dringend auf Transfereinnahmen angewiesen. Wolfsburg soll acht Millionen Euro gezahlt haben. Branchenübliche Reflexe wie öffentliche Wechselforderungen gab es von Reese nicht. Der Transfer ging zwischen den Clubs geräuschlos über die Bühne.

Das erwartet Reese im Olympiastadion

70.000 Fans kommen ins Olympiastadion, die allermeisten halten es mit Hertha. Der Hauptstadtclub äußerte Verständnis dafür, dass ein Wechsel "Enttäuschung und Emotionen auslösen kann". Zugleich betonte Hertha: "Wir wünschen uns, dass Fabian bei seiner Rückkehr den Respekt erfährt, den er sich bei uns erarbeitet hat." Trotzdem wäre es überraschend, wenn es nicht viele Pfiffe gibt. Allerdings äußerten sich bei Instagram auch einige Fans, die um einen fairen Umgang warben. Sportlich könnte es bei Hertha ohnehin nicht besser laufen.

Er freue sich auf das Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern, sagte Reese: "Auch nicht jeder Fan wird pfeifen und meine Familie wird im Stadion sein."