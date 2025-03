Bayerns Wirtschaftswachstum längst nicht mehr Spitze

Damit verstärkte sich eine bereits seit einigen Jahren zu beobachtende Entwicklung: Bayern nimmt beim Wirtschaftswachstum keine Spitzenstellung mehr ein, in Ostdeutschland wächst die Wirtschaft zumindest ein wenig schneller. Die Ursache liegt in der jahrelangen Krise der Industrie in Süddeutschland: Das vom Auslandsgeschäft abhängige verarbeitende Gewerbe ist von der seit bald drei Jahren anhaltenden Konjunkturflaute weit stärker getroffen als die Dienstleistungsbranche. In den neuen Ländern gibt es nach wie vor vergleichsweise wenig Industriebetriebe.