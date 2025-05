„Er hat damals zwei Bratwürste verdrückt“, erinnert sich Robert Eberth zurück an 2022. In jenem Jahr kam Friedrich Merz am 9. Juni in die Kreisstadt. Grund für den Besuch: die drei Tage später stattfindende Bürgermeisterwahl. Die Christdemokraten hatten Uta Bätz ins Rennen geschickt, um Amtsinhaber Heiko Voigt (parteilos) abzulösen. Um Stimmen zu gewinnen, hatte die CDU ins G-Haus zu einer Wahlkampfveranstaltung eingeladen.